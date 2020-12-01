Kısıtlama başladı, Erzurum sokakları boş kaldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis, tüm kavşaklarda görev alarak yaya ve araçları durdurarak kontrollerini yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması Erzurum’da da saat 21.00’de başladı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerine çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak kısıtlamanın başladığı saatlerde tüm araç ve yayaları durdurup kontrol etti. Yasaktan muaf olanların dışında sokaklarda kısa sürede kimsenin kalmadığı gözlendi. Kapanmayan bazı iş yerleri de polis ekiplerince kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00’de sona erecek.

Kimsenin dışarıda olmamasını fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik ekipleri de cadde ve sokakları baştan aşağı süpürerek temizledi. Bir sokak köpeği ise kimsenin olmadığı cadde ve sokaklarda dakikalarca gezindi. Köpeğin yolun karşısına geçerken yaya yolunu kullanması dikkat çekti.

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