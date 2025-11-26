9 KALEM (9 KISIM) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2026907

1-İdarenin 1.1 Adı : 4'ÜNCÜ ANA BKM FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 1.2 Adresi : Erler Mahallesi Şehit Hikmet Özer Cad. No: 151/1 ETİMESGUT/ANKARA 1.3 Telefon numarası : 03122446668 1.4 Elektronik Posta Adresi : [email protected] 1.5 İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- Yeterlik değerlendirilmesinin

2.1 Tarihi ve saati : 16.12.2025 - 10:00 2.2 Yapılacağı yer : 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut / ANKARA



3- İhale konusu mal alımının

3.1 Adı : 9 KALEM (9 KISIM) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIMI İŞİ 3.2 Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem (9 Kısım) Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3 Yapılacağı/teslim edileceği yer : 4’üncü Ana Bkm.Fb.Md.Lüğü Tesellüm Kısım Amirliğine (Etimesgut/Ankara) 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içersinde malzemeleri teslim yerine teslim edecektir. 3.5. İşe başlama tarihi :



4- Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yapmak suretiyle ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8- Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



11- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.



12- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



