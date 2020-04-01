Koronavirüs salgınına karşı başlatılan ‘evde kal’ çağrısının yönetilmesindeki psikolojik sürece dikkat çeken Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, kişisel karantina dönemi boyunca, psikolojik ve fiziksel sağlığın önemine yönelik 14 tavsiyede bulundu

Herkesin evde kalarak, kendi kişisel karantinasını oluşturduğunu belirten Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, koronavirüs salgınına karşı başlatılan ‘evde kal’ çağrısının yönetilmesindeki psikolojik süreçlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Üç hafta öncesine kadar çoğu insanın koşuşturma içinde bir hayatı olduğunu belirten Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, “Yetiştirilmesi gereken işler, yetişilmesi gereken toplantılar ve diğer ciddi sorumluluklarla zamanın nasıl akıp gittiğini dahi anlayamıyorduk. Yorgun şekilde evlerimize gelip bir sonraki günümüzü planlarken, temel ailesel sorumluluklarımızı yerine getirmek dışında, evdekilerle neredeyse hiç görüşemiyorduk. Koranavirüs tehlikesi kapımızı çaldığında ve hepimizin evde kalması gerektiği gerçeğiyle yüzleştiğimizde, çoğumuz değişik ruhsal hallere büründük” dedi.

