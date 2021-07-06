Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu/ Ek fotoğraflar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, akraba 3 aile arasında ev inşaatı nedeniyle çıkan ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Viranşehir’in Tekel Mahallesi'nde akraba olan...