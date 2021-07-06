Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu/ Ek fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu/...
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