Kışın çetin geçtiği Erzurum’da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Uzundere ilçesinde, Gençlik Merkezi’nce kediler için 2 katlı yuva yapıldı. Merkez gönüllülerinin desteğiyle kuşlar için de yuvalar hazırlanırken, ilçenin çeşitli noktalarına konulan 2 katlı kedi yuvalarına süt ve mama bırakıldı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği’nce (Cittaslow) Türkiye’de ’11’inci sakin kent’ seçilen Uzundere’de, havaların soğumasıyla sokak hayvanları unutulmadı. Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Uzundere Kaymakamlığı’nın desteğiyle kedi ve kuşlar için ahşap yuvalar yaptırdı. İlçede maket yapımında usta olan merkez gönüllüsü, marangoz Lokman Kalaycı ile öğretmenler tarafından 2 katlı yapılan yuvaların üzerine birer tane de kedi portresi yerleştirildi. Kuş yuvaları, görevliler tarafından ağaç dallarına yerleştirilirken, kedi yuvaları da ilçe merkezinde uygun olan alanlara konuldu. Gençlik merkezi gönüllüleri, kedi evlerinin önüne süt ve mama bıraktı. Sokaklarda dolaşan kediler, kısa sürede yuvaların önündeki süt ve mamaları yedi.

Kedi ve köpek yuvalarını inceleyen Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, Gençlik Merkezi yönetici ve gönüllülerine teşekkür etti. Özen, yuvalara mama temini için görevlilere de talimat verdi.

Uzundere Gençlik Merkezi Müdürü Vahit Albayrak ise “Uzundere Gençlik Merkezi olarak sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde korunması için kedi ve kuş evleri yaptık. Amacımız farkındalık oluşturarak hayvanların daha güvenli ve huzurlu ortamda barınabilmelerini sağlamak” dedi. Albayrak, Uzundere’de yaşayanlara da çağrıda bulunarak, atık yiyeceklerin çöpe atılmak yerine evlerin önüne konulacak kaplarla sokak hayvanlarına verilmesini istedi.

İlçe merkezinde çeşitli noktalara konulan kedi evleri, bölge halkını da mutlu etti.

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