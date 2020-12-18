Kısa vadeli dış borçlar 132.8 milyar dolara yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7.8 artışla 132.8 milyar dolara yükseldi. Ekim sonunda, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.7 azalarak 55.6 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.6 azalarak 56.0 milyara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artarak 8.0 milyar dolara yükseldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.2 artarak 21.3 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8.3 azalışla 12.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 0.6 artışla 13.7 milyar dolara, ithalat borçları da yüzde 0.8 artarak 51.0 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artarak 25.9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4.4 azalarak 85.8 milyar dolara geriledi.

Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 181 milyar dolarlık dış borcun 15.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 22.8, Merkez Bankası’nın payı yüzde 11.7, özel sektörün payı da yüzde 65.5 düzeyindeydi.