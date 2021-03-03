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Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Mart’ta yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak” dedi.

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Etiketler: Kısa çalışma ödeneği
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