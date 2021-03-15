Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart sonu itibarıyla bitecek kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini bildirdi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın çok uzun zaman sonra kademeli şekilde ve belirli saatlerde çalışarak ayağa kalkmaya çalıştığını ancak kazanç durumunun bir anda eskiye dönmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.

Esnafın ve genel anlamda piyasanın tam olarak canlanması için uzun yıllar gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Kısa çalışma ödeneği mart sonu itibarıyla bitecek fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.