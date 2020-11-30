Kış lastiğinde son gün yoğunluğu

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- KIŞ lastiği takma zorunluluğu nedeniyle İstanbul’da lastik bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor. Yarından itibaren başlayacak uygulama 1 Nisan’da sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

BAYİLERDE KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA YOĞUNLUĞU

Fatih’te zorunlu kış lastiği takma uygulamasının başlamasına saatler kala lastik bayileri önünde yoğunluk görüldü. Kimi sürücüler açlarına ilk kez satın aldığı kış lastiklerini taktırırken kimileri de yanlarında getirdiği kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirdi. Kış lastiği taktıran sürücüler, uygulamanın trafikte güvenlik açısından önemine vurgu yaparken trafiğe çıkacak bütün sürücülerin araçlarına kış lastiği takmasını tavsiye etti.

“TALEBE CEVAP VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kasım ortalarından bu zamana yoğunluk yaşandığını belirten lastik bayi işletmecisi Ahmet Kaya, “İnsanlar ceza yememek için lastiklerini değiştiriyorlar. Yarında tarih olarak başlıyor. Daha da yoğun olacaktır. İnsanımız bu konuda son yıllarda bilinçlendiler. Çok sayıda kişi lastiğini değiştiriyor. Eskisi gibi değil. Bizde talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bir durgunluk olmuştu. Şehirler arası yolculuk açılınca insanların lastik değiştirme isteği doğuyor” dedi.

“HEM KENDİ HEM DE BAŞKASININ SAĞLIĞI İÇİN LASTİKLERİMİZİ TAKTIK”

Lastiklerini değiştirmeye gelen Tuncer İnal, ” Değiştirmemiz gerekiyor. Malum kış ayı. Herkesin yapması gereken şeyi bizde bugün yaptık. Lastiklerimizi değiştirerek kışa hazırlık yaptık. Cezadan ziyade insanlar kendi sağlıklarını düşünüyorsa kış aylarında lastiklerini değiştirmeleri gerekir. Cezalarda bunun yaptırımıdır. Trafiğe çıkıyoruz. Yağmurun, çamurun, kar yağışının ne zaman geleceği belli olmaz. Hazırlıklı olmak lazım. Bizde vazifemizi yapıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlığı için kış lastiklerimizi taktık” diye konuştu.

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