Ülkemizde trafik kazaları can yakıyor.

Her yıl yaklaşık 17 bin kaza meydana gelirken, bu kazaların bir çoğu ise kış aylarında gerçekleşiyor.

Bu nedenle kış aylarında araç kullanırken daha dikkatli olmamızı gerekiyor. Sadece dikkatte yetmiyor, kış ayları için otomobilimize kış lastiği takmak, kaza risklerini büyük oranda azaltıyor.

4 mevsimin yaşandığı ülkemizde birçok alanda olduğu gibi otomobil sektöründe de mevsimsel bir takım değişiklikler gerçekleştiriliyor. Mevsimler arasında ki geçişlerde otomobilimizin bakımlarını yaptırmak çok önemli ancak bir nokta var ki hayati önem taşıyor. Oda otomobilimizin lastikleri.

Tek çeşit bir lastikle ülkemizde mevsimsel geçişlerden dolayı bir yılı geçirmek imkansız.

Yazın kullanılan otomobil lastikleri,kış aylarında kullanıldığında aynı performansı gösteremezler. Yaz lastikleri kışın gerçekleşen yağışlar ve don olayları için yetersiz kalır. Bu nedenle kış aylarında yol tutuşu yüksek, fren mesafesi daha kısa olan lastik tercihleri yapılmalıdır.

TÜİK’e ait verilere göre ülkemizde her yıl 17 bin trafik kazasının gerçekleşiyor. Trafik kazalarının 7 derecenin altındaki hava koşullarında karlı ve buzlu zeminde meydana geliyor. Kış lastiğini kullanımının yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirler arası karayolların da yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir. Belirlenen 4 aylık süreçte kış lastiği takmamanın cezası ise 885 lira.

Kullanım şartları ise şu şekilde:

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon,çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.

Değiştirmek Şart

Kış mevsiminde lastik değişiminin önemini İmaj Oto’da çalışan Mahir Demirci gazetemize anlattı.

-Kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli?

Mahir Demirci: Öncelikle araç için en uygun olan kış lastiği markasını ve tipini seçmeniz gerekir. Aracınız bir 4×4 ise ona göre normal bir araç ise ona göre lastik seçimini yapmanız gerekmektedir. Ağır tonajlı araçlar içinde taşıdığınız yükün ağırlığı çok önemli. Alınan kış lastiğinin kesinlikle üretim tarihi kontrol edilmeli.

-Kış lastikleri ne zaman takılmalı?

Demirci:Kış lastikleri araca takılma zamanı sürücünün bulunduğu şehre göre çok az da olsa da değişkenlik göstermektedir. Kış aylarının daha geç geldiği şehirlerde daha sonra takılırken erken gelen illerde daha erken takılır.

Hava şartlarını baz alacak olursak kış lastikleri 5 derece hava şartları oluştuğunda kesinlikle takılmalıdır. Kış lastiklerinin yol tutuşu, fren mesafesi yaz aylarında kullanılan lastiklere oranla daha iyi olduğundan hava şartlarına bağlı olarak kesinlikle Kasım ayında ve ya hava durumuna göre takılmalıdır.

-Kış lastiği nasıl kullanılmalı?

Demirci:Kış lastiklerinin sadece kar yağdığında ya da yollar buz tuttuğunda değil, kış aylarına girerken havaların soğuması ile beraber kullanılması gerekiyor.

Kış lastikleri kış geçirildikten sonra havaların da ısındığı Nisan, Mayıs aylarında sökülmesi gerekmektedir. Devletin de bu konu hakkında çıkarmış olduğu bir yasa var kış lastikleri belirlenen tarihlerde nasıl takıldıysa sıcak havalarında gelmesiyle çıkarılması gerekiyor.

-Kış lastiği kullanmanın faydaları nelerdir?

Demirci:Yaz aylarında lastiğin ana maddesi olan kauçuk gevşer, kış aylarında ise tam tersi kauçuk soğuktan sıkılaşır ve sertleşir bu farklılıklar iki lastik çeşidinin yol tutuşunu etkileyen ana nedenlerden sadece biridir.

Kış lastiğinin faydaları

Karlı buzlu yollarda kış lastiklerinin yol tutuşu iyi olduğu için ve sırt deseninde daha çok kılcal damarlı ve omuz bloklarının dişli bir yapı bulunduğu için yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

Kış lastikleri özel karışımı sayesinde kışın ısı sıfırın altına düştüğünde tutunma özelliklerini korur araçlar yolda kalmaz, kaymaz, trafik kazası yapma gibi ihtimallerden uzaklaşır. Vakumlu lastikler yağmurlu havalarda suyu emerek dışarı atılmasını sağlar yaz lastiklerinde bu özellikler olmadığı için yolda kayarak trafik kazalarına sebebiyet verebilir.

-Kış lastiğinin saklama koşulları nelerdir hangi koşullarda saklanmalı?

Demirci: ATO’nun bize verdiği bilgilere göre kış lastiği 15 ila 20 derece sıcaklıklar arasında kuru ve serin yerlerde poşet ile sarılarak uygun koşullar sağlanılarak saklanırsa 10 yıldır.Süre değişken olabilir hiç kullanılmayan veya az kullanılan bir kış lastiğini daha uzun süre sürücüler kullanabilir.”

ATO’nun kamuoyuna duyurusu

”Oto Lastiği Ticareti Meslek Komitesinin lastik üretim tarihi ile ilgili sektörde yaşanan problemleri en aza indirebilmek ve bu konuda sektör üyelerini ve tüketicileri doğru bilinçlendirmek amacı ile üretici lastik firmaları ile yapmış olduğu çalışmalar neticesinde lastik raf ömrü uygun saklama koşullarına bağlı olarak 10 yıldır.

Lastikler satın alınırken 10 yıl ömür ve uygun saklama koşulları göz önüne alındığında eğer lastik 2 yıl önce üretilmiş ve doğru saklanmış ise 8 yıl daha ömrü vardır. Konu ile ilgili bilgi kirliliğini önlemek amacı ile kamuoyuna duyurulur.”

-Yumuşak lastik ile sert lastik arasındaki fark nedir?

Demirci:Yumuşak lastiğin yol tutuşu, fren mesafesi sert lastiğe göre daha yüksektir. Sert lastik de ise frene bastığınız zaman yere yapışmadığı için yol tutuşu az olduğu arabasına lastik alacaklar için pek tavsiye etmiyoruz.

-Kış lastiği otomobillerde zorunlu mu?

Demirci:Kış lastiği uygulaması şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm araçlar için trafiğin güvenliğini olumsuz yönde etkilediği için kış mevsimlerinde kullanma zorunluluğu vardır. Hususi araçlar için böyle bir uygulama olmasa da kış lastiği takmayan sürücüler hem kendi canını hem de diğer sürücü ve yayaların can sağlığını tehlikeye atıyorlar.

-Son olarak sürücülere ne söylemek istersiniz?

Demirci:Sürücülerimiz kış lastiklerini kış geldiği zaman lastiklerini değiştirerek kış lastiklerini takmalarını öneriyorum bu arada kesinlikle trafiğe çıktıklarında emniyet kemerlerini takmalarını ısrarla öneriyorum. Bu önerileri dikkate alırlarsa hem kendileri rahat eder hem de yolda kalmazlar.Can kaybının ülkemiz için az olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.