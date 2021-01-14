Kış lastiği denetiminde ceza kesilen sürücü: Parayı yeni biriktirdim

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Maltepe’de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. Aracında kış lastiği olmadığı için ceza kesilen sürücü, “Memur bey, bana bugün müsaade edin. Bugün vallahi kış lastiğini taktıracağım. Daha parayı yeni biriktirdim. Param yoktu benim o yüzden taktıramadım.” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Maltepe Gülsuyu Köprüsünde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti. Trafik polisleri, ticari araçların lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve lastiklerin diş derinliklerini inceledi. Denetimlerde araçların lastik derinlikleri “kumpas” adı verilen aletle ölçüldü. Araçlarında kış lastiği bulunmayan iki sürücüye toplam 1 bin 692 lira para cezası kesildi.

POLİSLE CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Ceza kesilen sürücünün trafik polisiyle ilginç diyaloğu kameraya yansıdı. Trafik polisinin kış lastiği olmayan sürücüye ceza keseceğini söylemesinin üzerine sürücü “Memur bey, bana bugün müsaade edin. Bugün vallahi kış lastiğini taktıracağım. Daha parayı yeni biriktirdim. Param yoktu benim o yüzden taktıramadım.” dedi.

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