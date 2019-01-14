Antalya’da diyetisyen Nafikar Turan, soğuk kış günlerinde grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmak için kış sebzeleriyle hazırlanmış çorba içilmesini tavsiye etti.

Bir restoranın mutfağında içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan ‘kış çorbası’ hazırlayan diyetisyen Turan, müşterilere ikram etti.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden diyetisyen Nafikar Turan, soğuk kış aylarında vücudun direnç kazanması, bağışıklık sisteminin güçlenerek grip ve soğuk algınlığı gibi mevsim hastalıklarından korunmak için kış sebzelerinden oluşan çorba içilmesini önerdi.

Kış çorbalarında kesinlikle soğan bulunması gerektiğini ifade eden Turan, lüks bir lokantan mutfağına girerek içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan şifalı ‘kış çorbası’ pişirdi. Bir taraftan çorbanın hazırlanışını anlatan, bir taraftan tanımını veren Turan, kesinlikle soğan kullanılmasını istedi. Nafikar Turan, soğanın çok iyi antibiyotik özelliği bulunduğunu, içindeki C vitamini sebebiyle her çorbada kesinlikle kullanılması gerektiğini vurguladı.

KIŞ ÇORBASI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kış çorbası materyallerinden patatesin de çok iyi bir enerji kaynağı olduğunu kaydeden Turan, karbonhidrat ve protein içeriğiyle C ve D karışık vitaminleri yardımıyla beden direncini arttırdığını belirtti. Beta karoten özelliği yardımıyla iyi bir antioksidan olan havucun ise içerdiği B ve C vitaminleri yardımıyla balgam söktürücü özelliği olduğunu söyleyen Turan, çorbanın materyallerinin özelliklerini, şu şekilde anlattı:

“Çorbamızdaki kereviz içerdiği omega 6 yağ asidi yardımıyla beden direncini arttırıp antioksidan özelliği oluştururken, bedendeki serbest radikallere karşı da iyi gelerek hastalığa yakalanmayı geciktiriyor. gene çorbadaki portakal ise tam bir C vitamini deposu.

İçerisindeki elementlerden dolayı uzun süre tok kalınmasını sağlayan brokoli de çorbamızın vazgeçilmezi. Baharatlardan zerdeçalın antioksidan özelliği çok yüksek. Zencefil ise hastalığa bağlı bulantıya iyi geliyor ve bent ağrılarını azaltıyor, ek olarak bağışıklığı güçlendiriyor. Karabiber de bağışıklığı kuvvetlendirip metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle çok önemli.”

Nafikar Turan, kış aylarında özellikle portakal, kereviz, maydanoz, patates gibi renkli sebzelerle antioksidan özelliği çok yüksek çorba yaparak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu yineledi.

TAM DA HASTALIĞIMDA İHTİYACIM OLAN ÇORBA

Kış çorbasını piştikten sonra lokantan müşterilerine ikram eden Turan, çorbayla alakalı düşünceleri de dinledi. Çorbayı içen Şerife Aşık, tam da gripken kendisine ikram edilen çorbanın çok iyi geldiğini söylerken, Ferhan Aşık da çorbanın çok leziz olduğunu belirtti.