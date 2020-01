Yenimahalle Belediyesi Kurum Doktoru Murat Emre Vuran, havaların soğumasıyla birlikte oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek amacıyla vatandaşa uyarılarda bulundu.

Kış aylarının insanların üşütüp hasta olmasına zemin hazırladığını belirten Vuran, “Vücudun soğuk hava şartlarından etkilenmemesi için beslenme büyük önem taşır. Her mevsimin ayrı bir sebze ve meyvesi bulunmaktadır. Kış hastalıklarından korunmak ve savunma mekanizmamızı güçlendirmek için de A ve C vitamininden yeterli beslenmek gerekir. Kış sebzeleri ve meyveleri bu konuda bize yeterli oranda A ve C vitamini sağlayacaktır” dedi.

Balık yiyerek kalp ve kemik sağlığınızı garantiye alın

Kışla birlikte fiziksel aktivitelerin azaldığına da değinen Dr. Emre Vuran, “Kış yaklaştıkça, vücudumuz ısı değişikliğine uyum sağlayabilmek adına harcadığı enerjiyi düşürür. Azalan fiziksel aktiviteye paralel olarak yağ ve şeker tüketimi de kısıtlanmalıdır. Ayrıca kış mevsiminde güneş yüzünü daha az gösterdiğinden, D vitamini gereksinmesini karşılamakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle havanın güneşli olduğu günlerde 20-25 dakika kadar güneş ışığından direkt olarak yararlanılmalıdır. Haftada 2 – 3 kez balık yiyerek kalp sağlığınızı korumaya ve kemiklerimizin de D vitamini eksikliğini daha aza indirmeyi sağlayabiliriz” diye konuştu.

Kışın tercih ettiğiniz kıyafetlere dikkat

Hastalıklardan korunmak için sadece gıdalara değil kıyafetlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vuran, “Kış mevsiminde soğuk havadan dolayı naylon ve sentetik kumaşlardan oluşan giysiler zararlıdır. Havayı geçirmeyen ve terleten kumaşlar enfeksiyonlara neden olur. Pamuklu, yünlü ve hava alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Gerektiğinde çıkarılabilmesi açısından tek kat kalın bir giysi yerine daha ince ama birkaç kat giyinmek daha avantajlı olur. Ayakkabı olarak ise soğuktan koruyacak, duruşu destekleyen, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı tercih edilmelidir. Ayakların sıcak kalması önemli olduğundan pamuklu veya yünlü bir çorap giyilmelidir” dedi.