Kış aylarına özel beslenme önerileri

Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı ve gripten korunmak için vücudu kışa hazırlamalıyız. Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı direncinin attırılmasında beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle sonbahardan kış aylarına geçiş döneminde meyve ve sebze tüketimini artırarak bağışıklık sistemini güçlü tutmalıyız.

Havaların soğuması ile birlikte evde geçirilen vakit genellikle artar, bu durum televizyon ve bilgisayar karşısında yeme isteğini arttırabilir. Evde geçirilen sürede çok yağlı ve şekerli besinlerden olabildiğince uzak durulmalı. Taze sebze ve meyveler günlük beslenmede yer almalı” açıklamasında bulundu.

Kış aylarında C vitamininden zengin besinleri tüketerek salgınlardan korunulabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle karnabahar, lahana, brokoli gibi sülfür içeriği yüksek sebzeleri masamızdan eksik etmemeliyiz. Bu sebzeleri dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Tavuk veya etle pişirerek, salata yaparak, haşlayarak veya zeytinyağlı sos ile tüketebilirsiniz. Yine yeşil yapraklı sebzeler de E vitamini açısından zengin kaynaklardır ve bol bol tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Meyvelerden mandalina, kivi, portakal, nar gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek bağışıklık sistemini korumak adına önemli” şeklinde konuştu.

Probiyotik desteği önemli

Kış aylarında probiyotik desteği de bir o kadar önemlidir. Probiyotikler, her ne kadar küçük olsa da özellikle bağışıklık sistemindeki etkilerinin büyük olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “İçerisinde probiyotik bulunduran en güzel besinler; kefir ve yoğurttur. Bu besinleri her gün tüketmeye özen göstermek bağışıklık sistemi için oldukça yararlı. Günde 1 su bardağı kefirin ise mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Bir bardakta günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 10’ununu, kalsiyum ihtiyacının %30’unu ve C vitamini ihtiyacının ise yüzde 4’ünü almak mümkündür. Kefirde bulunan B1, B12 ve K vitaminleri vücudumuza her açıdan katkıda bulunur. Kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olduğu için kemik sağlığını korur ve kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Yoğurtta ise bağırsak ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakteriler bulunuyor” dedi.

Omega-3 bağışıklığı olumlu etkiliyor

Sonbahardan kış mevsimine geçerken omega-3 gibi sağlıklı yağların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Balığın haftada 2 kez tüketilmesine özen gösterilmeli. Özellikle hamsi ve somon gibi balıkların D vitamini içeriği de olduğu için balık tüketerek D vitamini de alabiliriz. Balığın yanı sıra diğer omega-3’den zengin olan avokado, ceviz ve keten tohumu da bağışıklığı güçlendirmekte etkin rol oynuyor” vurgusunda bulundu.

Doktor tavsiyesi olmadan vitamin alınmamalı

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle su tüketimimizde ciddi bir azalma olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle kış mevsiminde su içmeyi unutuyoruz bu durum vücutta su kaybına neden olabilir. Bu yüzden günlük 2-2,5 litre su tüketilmesi oldukça önemli. Su içmekte zorluk çekenler sularını; limon, tarçın, gül yaprakları veya yeşillikler ile renklendirip su içmeyi keyifli hale getirebilir. Unutmamak için de su hatırlatıcı uygulamalardan faydalanabilirler” dedi. Bu mevsim döneminde yapılan diğer hatalardan birinin de hastalıklardan korunma düşüncesiyle doktor tavsiyesi olmadan vitamin ve mineral tabletlerinin tüketilmesi olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Düzenli ve dengeli beslenildiği durumlarda, gerektiğinde beslenme uzmanlarının yardımıyla bireyin özel bir hastalık durumu yoksa, besinlerle günlük ihtiyacımıza yetecek kadar vitamin mineral alırız. Bu tabletlerin bilinçsiz kullanımı durumunda kansızlık, saç dökülmeleri ve bulantı gibi pek çok yan etki meydana gelebilir” açıklamasında bulundu.

Kış aylarında metabolizma yavaşladığı için kilo artışı olabilir

Metabolizma sistemi kış aylarında daha yavaş çalışmaya başlıyor. Bağırsak hareketleri özellikle bu mevsimde azaldığı için besinlerin daha yavaş sindirildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Metabolizmanın az çalışması neticesinde kilo artışı meydana gelebilir. Sabah uyandığınızda aç karnına bir bardak su içerek metabolizmanızı daha aktif hale getirebilirsiniz. Kış aylarında kahvaltı öğününü atlamamamız çok önemlidir. Kahvaltıda sindirim sistemimizi zorlamayacak, hafif ve etkili bir öğün yapılmalıdır. Hamur işleri, poğaça, kızartma, şekerli ve işlenmiş besinler yerine yumurta, peynir, tam buğday ekmeği, zeytin ve meyveden oluşan bir kahvaltı modelini tercih etmeliyiz. Böylece istediğimiz vitamin ve minerali vücudumuza almış oluruz. Haftanın iki günü tarhana, mercimek gibi bitkisel protein ve baklagil yönünden zengin çorbalara yer verebiliriz. Kış aylarında havaların soğuk olmasından dolayı hareketlilik durumumuz kısıtlanabiliyor. Bu aylarda evde oturmak yerine hareket halinde olarak ve spor yaparak bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Kış aylarının bir diğer vazgeçilmezleri ise yeşil çaylardır. Ihlamur, adaçayı, nane-limon, zencefil gibi birçok bitki çayını tüketebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak bal ve tarçın kullanarak daha kolay tüketmenizi sağlayabilirsiniz” dedi.