Kırşehir’de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Damat beyin Instagram üzerinden istifa etmesi sonrasında pazartesi günü herhalde dünya ekonomi tarihine geçecek bir olay yaşandı. Düşünün bir ülkede hem en tepedeki yöneticinin ailesinden olan ve hem de hazine ve maliyeden sorumlu olan bir bakan tuhaf ve kaotik bir şekilde istifa etmiş, ortada bir kavga olduğu açık, lakin piyasa açılır açılmaz kurlar yüzde 5 kadar düşüyor, borsa ise yükseliyor, piyasanın tedirgin olması gerekirken bu haber adeta bir müjde havası estiriyor.