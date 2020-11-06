Kırşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR-Aksaray karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

‌Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Aksaray karayolunun Güneykent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken karşı şeride geçtiği ileri sürülen Hasan Altınpınar (20) yönetimindeki O3 AFC 785 otomobil ile Mehmet Yağmur (39) yönetimindeki 40 BC 498 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Yağmur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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