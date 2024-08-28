Kaza, saat 19.00 sıralarında Kaman ilçesi Karakaya köyü mevkisi D-260 karayolunda meydana geldi. Emre Şahin (23) yönetimindeki 71 FD 880 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Bektaş (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Bektaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.