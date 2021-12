Kırşehir Belediye Spor – Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0

Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR,(DHA)-

SAHA: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Adem Şahan, Ferhat Çalar

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Tugay Adamcil, Osman Bodur, Fatih Çıplak, Zihni Temelci, Hakan Erçelik, Serhat Yeşilördek (Dk. 81 Volkan Kılıç) , Sırat Yeşilördek, Hasan Kaşıkara (Dk. 70 Can Muhammet Vural), Ozan Karabacak (Dk. 70 Mert Ilıman)

TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Can Sevinç, Denis Meriç, Berk Ali Nizam (Dk. 80 Ömer Faruk Gümüş), Ömer Yıldız, Bekir Can Kara, Umut Sözen (Dk. 81 Ata Kurtuluş), Hakan Arslan, Hamza Özdemir (Dk. 75 Ömer Kuşan), Kaan Yüksel, Sadık Arda Yılmaztürk, Muhammet Rıdvan Özdemir

SARI KARTLAR: Serhat Yeşilördek, Osman Bodur (Kırşehir Belediye Spor), Ömer Faruk Gümüş (Teco Karacabey Belediye Spor)

GOLLER: Dk. 34 Ozan Karabacak, Dk. 83 Volkan Kılıç (Kırşehir Belediye Spor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 17’nci haftasında Kırşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Teco Karacabey Belediyespor’u 2-0 yendi.

