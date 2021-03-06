‘Kırmızı’ kategorideki Trabzon’da sahil ve parklar doldu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen ‘yüksek riskli iller’ arasında yer alan Trabzon’da, kısıtlamanın kalkmasından sonra ilk cumartesi günü, vatandaşların park ve bahçelerde kalabalık oluşturduğu, sahillerde piknik ve mangal yaptığı görüldü.

Koronavirüs rist haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Trabzon’da normalleşmeye dair ilk adımlardan biri olan cumartesi kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sahil, park ve bahçelere yöneldi. Havanında güzel olmasını fırsat bilenler, sokaklarda ve parklarda gezerek zaman geçirdi. Maske takıldığı, ancak mesafe kuralının ihlal edildiği bu alanlarda devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vatandaşların park ve bahçelerde kalabalık oluşturduğu, özellikle sahillerde de piknik ve mangal yaptığı görüldü.

‘EVDEN SADECE ZEVKİNE ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN’

Kentte vatandaşların sokağa çıkmamaya özen göstermesi gerektiğini belirten Kerem Babutcu, “Trabzon’da cumartesi yasağı kalktı. Bu yüzden arkadaşlarımla gezmeye çıktım. Olmaması gereken bir kalabalık var. Sadece dışarı çıkmak için çıkan bir gurup da var. Bence onların dışarı çıkmaması lazım. İnsanlarda dışarı çıkma özlemi var. Annem ve babamın doktor olduğu için ne kadar insanın hastalandığını, öldüğünü ve çektikleri sıkıntıları bildiğim için ilk fırsatta dışarı adımını atanlar, lütfen kendinizi hastalanan ve ölen insanların ailesini yerine koyun. Evden sadece zevkine çıkmamaya özen gösterin” dedi.

Kent sakinlerden Nazmiye Aytür ise, kısıtlamaların daha da artırılması gerektiğini belirterek, “Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kalkmasını doğru bulmuyorum. Hatta biraz daha kısıtlamaların gelmesi gerekir ki vaka sayılarında azalma yaşansın. Çünkü insanların temizliklerine yeteri kadar önem gösterdiklerini düşünmüyorum. 15- 20 gün sokağa çıkma yasağı getirilse bu süreci daha hızlı atlatabiliriz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI