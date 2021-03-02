Kırmızı kategorideki Konya’da, öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda derse başladı

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/ KONYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Konya’da, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında okul öncesi, ilkokul ile 8’inci ve 12’nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim, seyreltilmiş sınıflarda başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler bu sabah çalan ile ders başı yaptı. Konya’nın vaka sayısına göre kırmızı listede bulunması nedeniyle de sadece okul öncesi, ilkokullar, 8’inci ve 12’nci sınıflar okula döndü. Genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Seyreltilmiş sınıflarda dersbaşı yapan öğrenciler, 30 dakika dersin ardından 10 dakikalık teneffüse çıkacak.

Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu öğrencilerinden Ali Örs (10) “Arkadaşlarımı çok özledim, sarılamıyorum. Hasret gideremedim ama yüzlerini gördüm. Okulların açılması da çok güzel oldu. Bazı dersleri unutmuştuk tekrar hatırlayacağız” dedi. Tahir Duman (10), “Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Bazı şeyleri unutmuştum, tekrar öğreniyorum” diye konuştu.

Kayra Musap Turan (11), “Okula dönmek çok güzel bir his, çok mutluyum. Arkadaşlarımı çok özledim” dedi.

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