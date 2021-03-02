Kırmızı kategorideki Aksaray’da tedbirler artırıldı; esnaf normale dönemedikleri için üzgün

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da, kontrollü normalleşme döneminde işletmelerin açılamaması esnafı üzdü. Tedbirler artırılırken, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nın çevresi, bir araya gelinmemesi için güvenlik şeridiyle kapatıldı. Belediye ekipleri de pazarda HES kodu denetimi yaptı.

Kırmızı kategoride yer alan kentte, kontrollü normalleşme döneminde birçok işletme açılamadı. Sadece yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatlerinde paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis olarak hizmet verebilecek olup ayrıca iş yerinde hizmet sunamayacak.

Lokanta işletmecisi Osman Karabıyık, sadece paket servis yapabildiklerini belirterek, ”Salgında şehrimiz kırmızı listede olduğu için masa açamadık. Halkımız salgın konusunda daha duyarlı olacak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok özen gösterecek. Bizler de bu sayede tekrar işletmelerimizi tam kapasite hizmete alırız. 3 katlı ve 300 kişiye hizmet veren bir işletmeydik. Şu an tüm masalarımız kapalı. Birçok ilimizin normalleşmesine rağmen Aksaray’ın normalleşmesi bizi üzdü” dedi

Pastane işletmecisi Mustafa Varlı ise ”Türkiye’de diğer illerimiz normalleşmeye başlarken, şehrimizin normalleşememesi esnafımızı üzdü. Bu süreci el birliği içinde atlatacağız. Masalarımız 3-4 aydır kapalı. Paket servisi ile hizmet veriyoruz. Masalarda oturma olmadığı için işletmelere gelen müşteri sayısı da azaldı” diye konuştu.

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