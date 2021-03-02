Kırmızı kategorideki Aksaray’da tedbirler artırıldı; esnaf normale dönemedikleri için üzgün (2)

1 BELDEDE KARANTİNA KARARI

Aksaray Valiliği’nce Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son risk haritasında ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer alınması nedeniyle kentte tedbirler artırıldı. Yenikent beldesinde, 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı belirtildi. Toplantıda, merkeze bağlı Yenikent beldesinde, yarın saat 08.00’den 8 Mart Pazartesi saat 08.00’e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“İlimiz genelinde hafta içi günlerde akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-­cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’dan başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması durumunda normalleşme sürecimiz daha da hızlı artacak.”

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

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