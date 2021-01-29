Ana Sayfa Haberler Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada
Kategoriler: Güncel Haberler

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli’ye (70) çarptı. Kemikli’nin ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Söke, Akeller Caddesi, Muradiye Kavşağı’nda meydana geldi. Didim’den Germencik yönüne giden ve ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen Emin Kurtoğlu (50) yönetimindeki 35 ASK 620 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli’ye çarptı. Savrulan Hasan Kemikli, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kemikli, ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemikli’nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Kurtoğlu’nu gözaltına aldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
2 dakika önce

Son Haberler

Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir minibüsün tavanında 1 kilo…

2 dakika önce

Antalya’da 1.5 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, değeri 1 milyon 500 bin TL olan 11…

12 dakika önce

Dedesini öldüren zanlının evinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, dedesi Ziya Ada’yı (83) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ada'nın evinde…

12 dakika önce

Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde (60) hayatını…

22 dakika önce

Ofisinde 75 gram ‘kokain’ ile yakalanan emlakçı tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ofisinde 75 gram kokainle yakalanıp, gözaltına alınan emlakçı…

31 dakika önce

Silivri’de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ'de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu. Olayla ilgili…

32 dakika önce