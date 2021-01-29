Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli’ye (70) çarptı. Kemikli’nin ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Söke, Akeller Caddesi, Muradiye Kavşağı’nda meydana geldi. Didim’den Germencik yönüne giden ve ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen Emin Kurtoğlu (50) yönetimindeki 35 ASK 620 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli’ye çarptı. Savrulan Hasan Kemikli, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kemikli, ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemikli’nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Kurtoğlu’nu gözaltına aldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
FOTOĞRAFLI
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir minibüsün tavanında 1 kilo…
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, değeri 1 milyon 500 bin TL olan 11…
Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, dedesi Ziya Ada’yı (83) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ada'nın evinde…
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde (60) hayatını…
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ofisinde 75 gram kokainle yakalanıp, gözaltına alınan emlakçı…
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ'de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu. Olayla ilgili…