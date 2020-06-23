Hükümetin ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ adı altında kıdem tazminatını fona devretme girişimine yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Türkiye’de milyonlarca emekçinin ve sendikaların gündeminde yine son günlerde yeniden alevlendirilen kıdem tazminatına yönelik yasal düzenleme var.

Türk-İş Başkanlar Kurulu kıdem tazminatına yönelik hazırlıklar yüzünden çalışma yaşamında huzurun bozulduğunu belirterek “Yeni sistemde 75 yaşına kadar tazminat alınamaz. Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK ) de kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine kesin olarak karşı çıkıyor. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, kıdem tazminatının gaspına izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, ‘kıdem tazminatı’ konusunda önemli açıklamalar yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kıdem Tazminatı. İşverenin işçiye karşı sorumluluğudur. En temel iş güvencesi dayanaklarımızdan bir tanesidir. Bu hak gasp edilirse işverenler işçileri çok rahat işten çıkartacaktır. Bu hakkı ortadan kaldırmak demek, işçinin alın terine elini uzatmak demektir. Hele bu Pandemi koşullarında bu kadar yoksulluk artmışken, işçinin deyim yerindeyse canı burnundayken bir de kıdem tazminatına el atılması kabul edilebilir bir şey değil, aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Bizim duruşumuz net. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Tüm gücümüzle tüm işçi arkadaşlarımıza, hakkımıza sahip çıkacağız” dedi.

Hak-İş ise düzenlemenin zamanlamasının yanlış olduğunu belirtiyor. İşverenler de zamanlamanın yanlışlığına dikkat çekerken bu konuda uzlaşı olması gerektiğini belirtiyorlar.

Uzmanlar Kıdem yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) ya da benzer bir düzenlemenin getirilmesi halinde işsizliğin artacağını belirterek, “ Bu sistem kayıt dışılığı artırır. İşveren maliyeti azaltmak için daha az işçi çalıştırır. Böylece istihdam azalır, bunun sonucunda da işsizlik artar” uyarısı yapıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile işçinin iş güvencesinin yok olacağını ve işten atılmanın kolaylaşacağını belirten uzmanlar, sendikalı işçilerin 30 güne ilave kıdem alma döneminin de kapanacağını bildiriyorlar.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, kırmızı çizgi olarak nitelendirdiği ve hükümetin başlattığı kıdem tazminatı ile ilgili çalışmaların çalışma hayatında huzuru bozduğunu belirterek. Bu konuda bir rapor hazırladı gelin o rapora hep birlikte bir göz atalım

– Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) getirilmesine ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Hem işverenler hem işçilerin gündemi andeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelmektir.

– Cumhurbaşkanı 2013 yılından bu yana defalarca taraflar anlaşmadan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik önerilerinin kendisine getirilmemesini ifade etmiştir.

– Birinci modele göre işçi 60 yaşına kadar bu sistemden yararlanamayacak. 75 yaşını doldurmadan da toplu ödeme alamayacak. 60 yaşını doldurduğunda biriken paranın yüzde 25’i işçiye ödenecek, kalan kısmının getirisi ise işçinin emekliliği halinde yaşlılık aylığına ilave edilecek. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78.

– İkinci modelde ise kayıplar ağırlaşarak devam ediyor. İşçiye alacağı kıdem tazminatı için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek isteniyor. Bu durumda işçinin zaten düşük olan ücretleri daha da azalacak. İşçinin yüzde 3.33 kaybı olacak.

– Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile işçilerin iş güvencesi elinden alınacak. İşveren işçileri daha kolay işten çıkarabilecek.

Milyonlarca çalışanın emekli olduktan sonra kurduğu ev ya da araba alma hayali olan kıdem tazminatı uygulamasının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne çevrilmesine görüldüğü gibi işçi ve işveren sendikaları tamamen karşı. Kıdem tazminatı işçinin ve emekçinin güvencesi ve hayati önemdedir ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında yok edilemez.

Bakalım sendikalar “Kırmızı çizgimiz” sözünde ne kadar durabilecekler. Bekleyip göreceğiz.