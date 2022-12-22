Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, İspanya’da yakalandı

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ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü İnterpol- Europol Daire Başkanlığı, uyuşturucu baronlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalandığını, Türkiye’ye getirilip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceğini duyurdu.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘6136 sayılı ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilerek, “Yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol- Europol Daire Başkanlığımız, ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder’in İspanya’da yakalanması sağlandı. Önder, 22 Aralık 2022 tarihinde İnterpol- Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya’nın başkenti Madrid’de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek” denildi. (DHA)

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