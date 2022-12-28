Kırklareli’nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki ele geçirildi

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’nde, jandarma operasyonlarında, yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 5 bin 745 litre sahte içki ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ile Vize ilçelerinde kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlar düzenledi. İçki satışı ve sunumu yapılan iş yerleri denetlenirken, 1024 kişi sorgulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 5 bin 745 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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