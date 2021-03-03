Kırklareli’de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kültürel ve tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan tarihi eserlerin kalıcı listeye dahil edilmesini sağlamak için bir ilke imza atarak UNESCO birimi oluşturdu. UNESCO birimi personeli, ‘Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması’ konulu eğitime katılarak sertifikalarını aldı.