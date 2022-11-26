Kırklareli açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.

İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, İğneada beldesi açıklarındaki lastik botta, yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, lastik botu durdurup, 16 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

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