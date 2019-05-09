14.3 C
Ankara
9 Mayıs 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Sağlık Haberleri

‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ uyarısı

Editör Editör

-

6
0

Sağlık Bakanlığı, kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında büyük azalma olduğunu; ancak, 2019 yılında 3 kişinin bu hastalıktan öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; KKKA hastalığının kene ile bulaşan tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğu bildirildi. Hastalığın, çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, KKKA hastalığı ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Hastaların takibi için sürveyans sistemi kurulmuş, bölge merkezleri oluşturulmuştur. Hastalığın teşhisi için laboratuvar alt yapısı güçlendirilmiştir. Kişisel korunma önlemleri, hastalığın kontrolü için oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı toplumda farkındalık çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. KKKA’ya yönelik afiş, broşür, TV spot filmi, belgesel, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyalleri hazırlanmıştır” denildi.

‘VAKA SAYISINDA AZALMA YAŞANDI’

Yapılan çalışmalar sonrasında Türkiye’de görülen KKKA vakaları ve hastalığa bağlı ölümlerde düşüş görüldüğü bildirilen açıklamada “2008 yılında hastalığa bağlı 63, 2018 yılında ise 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Alınan tedbirlerle vaka sayısında büyük azalma görülmesine rağmen 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile ne yazık ki 3 vatandaşımız KKKA hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiştir.”

UYARI VE ÖNLEMLER

Açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunularak alınacak önlemler şöyle sıralandı:

“Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.  Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır.  Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir.”

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikZayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
Sonraki İçerikBilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

BofA: Ortalama insan ömrü yakında 100 yılı geçecek

Editör -
ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America Merrill Lynch (BofA), ortalama insan ömrünün gelişen tıp teknolojileri sayesinde yakında 100 yılın çok ötesine geçebileceğini açıkladı.

Alman polisinden Kenan’a ‘Süper Kahramanlık Sertifikası‘

Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ uyarısı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sağlık Haberleri

Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın

Editör -
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Malign Melanom, ölüm oranlarını yüzde 44 arttırıyor

Editör -
Malign Melanom adı verilen cilt kanseri türünün en tehlikeli kanserlerden biri olduğunun altını çizen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, ölüm oranlarını yüzde 44 arttığını dile getirdi.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Bitkiler sağlıklı yaşlanmayı destekliyor

Editör -
İÇ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, dengeli beslenme, düzenli spor, iyi ve kaliteli uykunun sağlıklı yaşlanmayı getirdiğini belirterek, bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Çölyak hastalarının kaliteli yaşaması mümkün

Editör -
Adana’da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne dikkat çekerek çölyak hastalarının glütenden uzak durarak kaliteli yaşayabileceğini söyledi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71