Kırıkkale’de yolcu otobüsü, otomobile çarptı: 3 yaralı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de yolcu otobüsü, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kırıkkale-Kırşehir yolundaki kavşakta meydana geldi. Hikmet T.’nin kullandığı 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Fuat P. yönetimindeki 71 DH 828 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolun sağında kalan boş araziye savruldu. Kazada sürücü Fuat P. ile otomobilde bulunan Özlem B. ve Varan B. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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