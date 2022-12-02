Kırıkkale’de uyuşturucuya 2 tutuklama

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında B.G. ve S.C.D.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda B.G. ve S.C.D.’nin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 5 kişinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında ‘uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

B.G ve S.C.D.’nin adresine yapılan operasyonda ise satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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