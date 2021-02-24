Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.D. ve S.D.’nin kent merkezinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda F.D. ve S.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise H.A.K.’nın Kırıkkale’ye içi dolu makaron getireceğini tespit etti. Kent girişinde şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta 9 bin 500’ü dolu toplam 29 bin 500 makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli H.A.K. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

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