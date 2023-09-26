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Operasyonda, 418 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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