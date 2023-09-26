Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına operasyon
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
418 uyuşturucu madde ele geçirildi
Operasyonda, 418 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı