Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına  operasyon 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

418 uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda, 418 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı