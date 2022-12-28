Kırıkkale’de takla atan otomobil, ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

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ANKARA, (DHA)- KIRIKKALE’de, otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada Asiye Barun hayatını kaybetti, sürücü ve eşi dahil 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir yolu Aşağışeyh köyü yakınında meydana geldi. Mehmet Ç. yönetimindeki 06 BM 1006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan Mehmet Ç. ile eşi Aynur Ç., Özcan B. ve Asiye Barun, itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yapılan kontrolde, Asiye Barun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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