Kırıkkale’de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Karaciğerin görevlerini yerine getiremediğinde söz konusu olan organ nakli, karaciğer yetmezliği ve siroz gibi durumlarda gerçekleştiriliyor. Karaciğerin vücut için hayati öneme sahip görevleri olduğunu belirten Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Onur Yaprak, “Akut yetmezliğe yol açan sebeplerin başında bazı virüsler, mantar ve ilaç zehirlenmeleri geliyor” dedi.