Kırıkkale’de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kırıkkale’de akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok noktasında etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Zafer Caddesi’nde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağanağa yakalananlar AVM ile bazı dükkanların tentelerinin altına sığınarak yağışın geçmesini bekledi. Suyla dolan caddelerde trafikte araç kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman trafikte aksamalar da yaşandı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Hüseyin Kahya Mahallesi’nde bir fırın çalışanı, ayakkabılarını çıkarıp suyun içinde terlikle yürüyerek vatandaşlara ekmek sattı. Bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarına dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı.

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