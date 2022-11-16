Kırıkkale’de, park halindeki tanker yandı

- Reklam -

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, park halindeki tanker, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Tuna Caddesi şehir mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Öztürk’e ait 06 DZU 45 plakalı tankerin kupasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Park halindeki tankerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek araç alev topuna dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Boş olduğu öğrenilen tanker, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -