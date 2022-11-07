Kırıkkale’de otomobil takla attı; 3 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Delice ilçesinde takla atıp, su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolu 1’inci kilometresinde meydana geldi. Veli Murat Erdurdu idaresindeki 14 BJ 284 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Ali Rıza Erdurdu ile Meltem Erdurdu yaralandı. Yaralılar, çağılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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