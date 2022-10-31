Kırıkkale’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

- Reklam -

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Delice ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Çorum kara yolu Evliyalı köyü kavşağında meydana geldi. Esen Murat Demir yönetimindeki 71 ACM 655 plakalı otomobil ile Mehmet Dikicier’in kullandığı 71 AV 647 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün eşi İtibar Dikicier’in (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Dikicier ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -