Kırıkkale’de otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Her toplumda az miktarda da olsa kötü insanlar vardır, devletler ise halkı kötü insanların şerrinden korumak için kurulmuş; temel görevi kötülüğü engellemek, kötü insanları cezalandırmak, adaleti sağlamak ve mağduriyeti gidermek olan tüzel kişiliklerdir.