Kırıkkale’de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) – KIRIKKALE’de, koronavirüs nedeniyle evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecini takip etmek için ‘elektronik bileklik’ uygulaması başlatıldı. Uygulamanın pilot il Kırıkkale’de başlatıldığı, ilerleyen günlerde diğer kentlerde de hayata geçirileceği belirtildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararda, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı kişilerin, acil işlerini gerekçe göstererek, karantina yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin ve sosyal hayata katılılıp, halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği belirtildi.

BİLEKLEĞİ ÇIKARANA 3 BİN 150 TL CEZA

Bu nedenle pilot il olarak belirlenen Kırıkkale’de, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbirle evde izolasyonunun sağlanmasına karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastalarımız ve temaslılarına, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da valiliğimiz denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılmasına, Covid-19 pozitif vatandaşlarımızın ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezasının Mülki Amir onayıyla uygulanmasına karar verilmiştir.”

Ayrıca bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılanların, durumu filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerektiği, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda ise TCK’nın 152’nci maddesi gereğince ‘kamu malına zarar’dan işlem yapılacağı kaydedildi.

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