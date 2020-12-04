Kırıkkale’de, kesintisiz sokak kısıtlaması başladı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saat kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle, 56 saatlik kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale’de güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00’e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.

FIRINLARIN ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Öte yandan, kısıtlamanın başlamasından önce vatandaşlar ekmek fırını ve manavlara giderek alışverişlerini gerçekleştirdi. Özellikle fırınların önünde meydana gelen kuyruklarda Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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