Kırıkkale’de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de atık yağlardan üretilen kaçak akaryakıtın piyasaya sürüldüğü tesise düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara’daki bir sanayi sitesinden toplanan atık endüstriyel yağların, kette damıtma yöntemiyle kaçak akaryakıta dönüştürülerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. Hacılar Beldesi’nden Ankara’ya yola çıkan kamyon durduruldu. Kamyondaki tankların içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Balışeyh ilçesi Işıklar köyündeki dış cephe yalıtım malzemesi üretim tesisi görünümündeki üretim yerinde ise satışa hazır 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tesiste ayrıca 13 kimyasal tank, yağ ve geri dönüşüm sistemi tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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