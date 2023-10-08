Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 46 ADZ 823 plakalı otomobil ile Mehmet Torun idaresindeki 10 DDN 17 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler Mehmet Torun ve Yusuf A. ile Esen A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Torun, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA Ajansı