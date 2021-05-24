Kırıkkale’de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Yahşihan ve Balışeyh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 1’i polis 5 kişi yaralandı.

Yahşihan ilçesindeki kaza öğle saatlerinde Yeşilvadi Mahallesi’ndeki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Polis memuru İdris Altay (48) yönetimindeki 18 BH 332 plakalı otomobil ile Halil Çağlak yönetimindeki 06 RHT 85 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Altay ile otomobilin içerisinde bulunan Hakan Aydın (32) ve Günay Çağlak (77) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise saat 13.30 sıralarında Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşeyh köyü girişinde meydana geldi. Erdal Boztepe yönetimindeki 18 DV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobil içinde bulunan Çağlar Boztepe (23) ile Eray Boztepe (13) yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralılardan Çağlar Boztepe’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -