Kırıkkale’de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de öndeki otomobile çarptıktan sonra savrulup bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırıkkale-Samsun yolunun 21’nci kilometresinde meydana geldi. Kamil Yıldızkaya (61) yönetimindeki 06 BY 1868 plakalı hafif ticari araç, İlyas Yavuz’un kullandığı 35 AKM 333 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Hafif ticari araçta bulunan Fatih Yıldızkaya (39) hayatını kaybederken, sürücü Kamil, Ayşenur (28), Elif (5) ve Halise Yıldızkaya (59) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Fatih Yıldızkaya’nın cesedi, kaza yerindeki incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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