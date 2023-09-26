Kırıkkale'de "kasten öldürme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale- Ankara kara yolunda çalışma gerçekleştirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunuyor
Kontrollerde "kasten öldürme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı