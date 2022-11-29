Kırıkkale’de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte bulunan DEAŞ mensuplarının deşifresine yönelik soruşturma yürüttü. Kent merkezinde dün yapılan eş zamanlı operasyonda, çatışma bölgelerinde terör örgütü adına yer aldığı yönünde görüntüleri bulunan Irak uyruklu D.M.H.H. (29) ile örgüt içinde faaliyetleri belirlenen Suriye uyruklu A.A. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M.H.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.A. ise sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. (DHA)

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