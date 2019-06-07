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7 Haziran 2019
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Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu
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Kırıkkale’de bayram dönüşü yoğunluğu

Editör Editör

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Bayram tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale’de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda polis ekiplerinin havadan ve karadan denetimleri sürüyor.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.

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