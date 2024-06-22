Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu 2 gün önceden başladı. Bugün de özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, günler öncesinden başlatılan trafik ve asayiş tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar, dönüşe kapatılıp trafik hızlandırıldı. Trafik yoğunluğunun gecenin saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.